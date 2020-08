Capaciteit voor 4.000 testen per dag, maar amper 731 inwoners lieten zich voorbije week testen in Antwerps coronatestdorp: “Fout van administratieve rompslomp” ADA

13 augustus 2020

10u33 3 Borgerhout In Antwerpen zijn de voorbije week 731 mensen langsgeweest in TestCovid. Dat is het testdorp voor mensen zonder symptomen, die zich moeten laten testen, omdat ze bijvoorbeeld in een rode zone op vakantie zijn geweest of een risicocontact hadden. Maar met een capaciteit van 4.000 testen per dag ligt dat aantal heel laag. Initiatiefnemer en spoedarts Jan Stroobants en de Antwerpse huisartsenkringen hopen dat meer mensen de toelating zullen krijgen om er zich te laten testen. Die beslissing ligt echter bij de overheid.

Het testdorp heeft een dagcapaciteit van zowat 600 bezoekers en dat zou zelfs nog kunnen worden opgedreven tot 4.000. Maar dat blijkt momenteel absoluut nog niet nodig. Zondag hadden slechts enkele tientallen mensen een afspraak, maandag waren het er dan wel weer 169.

Momenteel zijn het vooral mensen die uit een rode zone terugkeerden, die vlot een code krijgen om naar het testdorp te gaan. Ook wie gecontacteerd werd in het kader van contacttracing, kan een code krijgen. “Maar er kan nog zoveel meer gebeuren”, vindt spoedarts Jan Stroobants. “Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die thuis 14 dagen in quarantaine zitten ondanks het feit dat hun eerste test negatief was: zij zouden bijvoorbeeld een code kunnen krijgen om op dag 9 opnieuw te komen testen en als het resultaat dan opnieuw negatief is, kunnen ze gerust weer naar buiten. Bedrijfsartsen zouden zelf codes kunnen krijgen om het hele bedrijf te laten testen.”

Automatisering

En daar wringt het schoentje momenteel. “Het testdorp werkt, maar de administratieve rompslomp zorgt ervoor dat het doel van het dorp een beetje verloren gaat, namelijk zoveel mogelijk mensen testen en de druk op de eerste lijn verminderen”, zegt Stroobants. Hij pleit voor een betere automatisering van de activatiecode die mensen nodig hebben om zich in te schrijven. “Via mijngezondheid.be kan je een vragenlijst invullen om na te gaan of je risico hebt Covid-19 te hebben. Het zou al veel gemakkelijker zijn als je daar meteen je activatiecode krijgt wanneer blijkt dat je een hoog risico hebt het virus te hebben. Nu moet je eerst je huisarts verwittigen die je dan een activatiecode moet geven. Op die manier ontlast je de eerste lijn niet.”

Door het testdorp zien onze triageposten nu 25 mensen minder, wat verwaarloosbaar is en geen zoden aan de dijk brengt. Nog steeds worden de huisartsen overspoeld met vragen van mensen die op vakantie vertrekken en een negatieve test moeten kunnen voorleggen. Antwerpse huisartsenkring

Verwaarloosbaar

Ook de huisartsenwachtenposten van Antwerpen zijn vragende partij om de criteria die toelaten je te laten testen uit te breiden. Zij roepen op om ook mensen uit de oranje zones en vertrekkende reizigers er te testen. “Dit testdorp verandert eigenlijk weinig voor ons. Door het dorp zien onze triageposten nu 25 mensen minder, wat verwaarloosbaar is en geen zoden aan de dijk brengt. Nog steeds worden de huisartsen overspoeld met vragen van mensen die op vakantie vertrekken en een negatieve test moeten kunnen voorleggen. Deze mensen zouden perfect terecht kunnen in het testdorp”, klinkt het bij de Antwerpse huisartsenwachtposten. Vooral in het weekend zou dat tot gevolg hebben dat de telefoon tot 40 keer minder zou rinkelen per wachtpost. “Voor huisartsen zouden dat er tientallen zijn per weekdag.”

Administratie

Maar waarom kunnen deze mensen dan niet terecht in het testdorp dat een dagcapaciteit heeft tot 4.000 testen? “Dat is puur administratief. Blijkbaar ziet de overheid het niet zitten om de formulieren op te maken zodat die mensen getraceerd kunnen worden. Moest zij dat wel doen, dan kan de capaciteit van het testdorp heel snel stijgen en bijgevolg de druk op de huisartsen snel afnemen. De zomer duurt nog wel even dus wij hopen dat de overheid snel in actie schiet”, klinkt het bij de huisartsenkring.

Volgens spoedarts Stroobants buigt de overheid zich nu over de vraag of er inderdaad een versoepeling kan worden doorgevoerd. “Ook voor mensen die een test moeten ondergaan voor ze op vakantie kunnen vertrekken en die niet terugbetaald worden. Hier kan je gemakkelijk met een betaalsysteem werken via de website waar je je activatiecode krijgt. Net zoals je een concertticket online koopt.”