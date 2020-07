Café op Turnhoutsebaan opnieuw betrapt op drugs: burgemeester sluit zaak voor één maand Sander Bral

29 juli 2020

16u11 0 Borgerhout Burgemeester Bart De Wever (N-VA) heeft opnieuw een café moeten sluiten door drugsfeiten. De zaak op de Turnhoutsebaan in Borgerhout werd eerder al betrapt op druggerelateerde feiten en tijdens de lockdown in mei was het café zelfs open voor gebruikers. De zaak moet een maand gesloten blijven.

Het café werd in februari al eens gecontroleerd door de politie na aanhoudende meldingen en vaststellingen van nachtlawaai, drugs, illegale tewerkstelling en vechtpartijen. Toen werden er door de politie al druggerelateerde feiten vastgesteld. Bij een volgende controle in mei - tijdens de eerste coronalockdown - stelde de politie vast dat de lichten in het café brandden, maar de gordijnen waren gesloten. De politie zag door de gordijnen de uitbater en een man aan een tafel zitten met enkele drankjes. Nadat de agenten de uitbater verzocht hadden de deur te openen, merkten ze in het café ook een sterke cannabisgeur op.

Coronamaatregelen

“De uitbater beweerde dat de andere man in het café zijn broer was”, klinkt het bij het stadsbestuur. “Later verklaarde hij dat het een vriend was die iets kwam drinken. De politie stelde een proces-verbaal op voor het schenden van de coronaregels. Toen de agenten vroegen waar de cannabisgeur vandaan kwam, overhandigde de uitbater hen een zakje met 1,89 gram marihuana. Ook daarvoor werd een pv opgesteld.”

Uit de vaststellingen van de politie bleek dat de uitbater het café verdoken openhield. “Eerder was al vastgesteld dat de uitbater de zaak geregeld onbeheerd achterliet, wat van de drankgelegenheid een aantrekkingspool voor bezit, gebruik en verkoop van verdovende middelen maakt”, gaat de stad verder. “Dat zorgde bovendien voor een stijgend onveiligheidsgevoel bij de buurtbewoners en voor de aantasting van de openbare rust en veiligheid.”

Het college bevestigde het besluit van de burgemeester om het café te sluiten voor één maand.