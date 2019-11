Café moet drie maanden dicht: “Zaak is uitvalsbasis voor drugshandel” BJS

06 november 2019

13u54 0 Borgerhout Café The New Kox op het Koxplein in Borgerhout moet drie maanden dicht. Volgens het Antwerpse stadsbestuur, dat de maatregel neemt, is de zaak “een uitvalsbasis voor drughandel”.

Aanleiding voor de sluiting is een controle van een man die de zaak zeer kort had bezocht. Hij had twee dosissen cocaïne op zak en verklaarde die te hebben gekocht van de barvrouw van het café. Daarop controleerde de politie de zaak. De barvrouw, die ook de zaakvoerster is, was aanwezig en had 2.000 euro cash geld bij zich. In de vuilnisbak werd een sigarettenverpakking gevonden met meer dan drie gram cocaïne, verdeeld over vier eenheden. De zaakvoerster had eenzelfde sigarettenverpakking op zak. De drughond reageerde op verschillende plaatsen in het café, maar daar werden verder geen drugs meer gevonden.

Vuile toiletten

De zaak gaf een verloederde en vuile indruk, de toiletten waren zeer onhygiënisch. Er stond nergens drank of voedsel op de tafels en in de kassa zat zeer weinig geld. Omdat de zaakvoerster het hele gebouw huurde, controleerde de politie ook de kelder en de eerste verdieping. Hier vonden zij 16 opgerolde zakjes waar verdovende middelen in verpakt worden, een mes dat positief testte op cocaïne, restanten van cocaïne op een tafel, en een kussen met verpakkingsmateriaal voor verdovende middelen in de vulling. Ook hier reageerde de drughond op verschillende plaatsen.

Hierop werd de zaak gerechtelijk verzegeld. Tijdens de controle van de politie kwamen meerdere mensen aan bij het café die wilden binnenkomen, maar op hun passen terugkeerden toen zij de politie zagen.

“De vaststellingen van de politie wijzen erop dat het café enkel dienst doet als uitvalsbasis voor drughandel”, zegt de woordvoerder van burgemeester Bart De Wever (N-VA). “Het café ligt in een buurt van scholen, winkels, een speelplein en haltes voor openbaar vervoer. De aanwezigheid van deze zaak zorgt voor een duidelijk gevaar voor verstoring van de openbare orde. Een sluiting van drie maanden is daarom noodzakelijk.”