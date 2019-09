Café in Borgerhout gesloten wegens openlijk drugsgebruik



CVDP

22 september 2019

15u46 7 Borgerhout De politie betrapte zaterdagnamiddag verschillende aanwezigen van een café op de Turnhoutsebaan met drugs.

Het wijkteam van Borgerhout controleerde samen met het WOT en een drugshond van PZA zaterdagnamiddag een café op de Turnhoutsebaan. In het café werd openlijk drugs gebruikt. Maar liefst 7 van de 15 aanwezigen hadden drugs op zak. Eén aanwezige bleek geseind in een lopend onderzoek en werd gearresteerd. Een persoon zonder geldige papieren werd bestuurlijk aangehouden. Eén iemand schond zijn voorwaarden omdat hij drugs op zak had. De uitbater van de zaak had zelf drugs op zak en werd gearresteerd. Het café werd gerechtelijk verzegeld en de man wordt voorgeleid.