Burgerinitiatief werkt voorstel uit om Turnhoutsebaan ‘coronaproof’ te maken: “Maak van huidige rijbaan een fietsstrook” David Acke

06 mei 2020

13u13 1 Borgerhout Het burgerinitiatief ‘Pak ‘m aan, de Turnhoutsebaan’ heeft een voorstel uitgewerkt om de Turnhoutsebaan corona-proof te maken. In het begin van het jaar verzamelden een aantal bewoners en gebruikers van de Turnhoutsebaan om samen na te denken en te ijveren voor een grondige herinrichting van de hoofdstraat van Borgerhout. De coronacrisis schudde alles door elkaar want door de lockdown daalde het autoverkeer er drastisch.

Burgerinitiatief ‘Pak ‘m aan, de Turnhoutsebaan’ ontstond vanuit een onbegrip van buurtbewoners en gebruikers op het nieuws dat Vlaanderen de herinrichting niet als prioritair ziet. Daarom besloot een werkgroep het heft in eigen handen te nemen en zelf met oplossingen te komen om de Turnhoutsebaan veiliger en aangenamer te maken voor fietsers en wandelaars.

Dat was echter voor de coronacrisis. Nu is de situatie helemaal anders en daarom besloot de werkgroep het geweer van schouder te veranderen en de Turnhoutsebaan snel en doeltreffend veilig te maken als op 11 mei alle winkels opnieuw open mogen en de scholen ook opnieuw kinderen verwelkomen. “Daarom werkte het burgerinitiatief een voorstel uit dat snel en zonder breekwerken te realiseren is. Volgens de ontwerpers kan de stad en wegbeheerder Agentschap Wegen en Verkeer de baan reorganiseren volgens het plan tegen 11 mei”, zegt mede-initiatiefnemer Kevin Buytaert.

“Volgens artikel 130bis Gemeentewet ligt de verantwoordelijkheid voor het nemen van tijdelijke maatregelen op vlak van verkeer bij het College van Burgemeester en Schepenen, ook op de gewestwegen. Daarom vraagt het Burgerinitiatief aan het College van Burgemeester en Schepenen om op hun eerstvolgende vergadering – dat is nu vrijdag - de voorgestelde maatregelen voor de Turnhoutsebaan goed te keuren.”

Fietsstrook

Het voorstel van het burgerinitiatief bestaat erin over de ganse lengte van de Turnhoutsebaan een zone 30 in te voeren en al het gemotoriseerd verkeer te concentreren op de tram- en busbaan. Op de huidige rijbaan biedt dan plaats voor een laad- en loszone en voor kort parkeren en voor een fietsstrook. Laden en lossen en parkeren gebeurt in vakken. Tegenover de bomen worden paaltjes of bloembakken geplaatst om te verhinderen dat daar geparkeerd wordt. De huidige parkeervakken geven wat extra breedte aan de fietsstroken en vooral aan de voetpaden.

Maar zal dit niet tot vertragingen leiden van het openbaar vervoer? “Om te vermijden dat tram en bus aan de lichten opgehouden worden is het voorstel dat de trambusbaan en de rijbaan voor de auto’s aan de haltes en de lichten wel gescheiden blijft. Het openbaar vervoer kan dan voorstart groen krijgen. Verder kan het autoverkeer gedoseerd worden door aan de Singel de lichten zo af te stellen dat er geen toevloed van auto’s de Turnhoutsebaan kan oprijden”, besluit Buytaert.