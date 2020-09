Burgerbeweging palmt Turnhoutsebaan in met autowrak-tuinen: “Stad moet werk maken van meer groen en meer ruimte voor fietsers” Sander Bral

18 september 2020

17u10 4 Borgerhout Wie dit weekend met de wagen op de Turnhoutsebaan wil parkeren, komt nog meer bedrogen uit dan anders. Burgerinitiatief ‘Pak ze aan, de Turnhoutsebaan’ palmde vrijdagochtend acht parkeerplaatsen in en maakte er plaats voor fietsenstalling en groen. “De stad wil na jaren overleggen en plannen maken nog altijd geen centimeter vrijmaken voor fietsers en voetgangers.”

Vreemde blikken vrijdagvoormiddag op de door het verkeer geplaagde Turnhoutsebaan in Borgerhout. Op vier parkeerplaatsen doemden knalgele autowrakken op waaruit groen groeit. Autowrak-tuinen, noemt burgerinitiatief ‘Pak ze aan, de Turnhoutsebaan’, die achter de actie zit, ze. Op vier andere parkeerplaatsen konden fietsers dan weer uitzonderlijk hun tweewieler kwijt. “Op één parkeerplaats kunnen acht fietsende klanten van de vele winkels op onze baan parkeren”, zegt woordvoerder Kevin Buytaert van de actiegroep. “Of één deelauto vervangt acht privéwagens. De auto’s zeggen met andere woorden zelf wat het probleem is op de Turnhoutsebaan.”

Koning auto

De initiatiefnemers hielden in het verleden al verschillende acties om de Turnhoutsebaan autoluwer te maken. “We willen bezoekers, handelaars, bewoners en het stadsbestuur laten nadenken over de dominante plaats van de auto in de stad”, gaat Buytaert verder. “Ondanks jaren overleggen en plannen maken, heeft de stad nog altijd geen centimeter extra ruimte vrijgemaakt op de Turnhoutsebaan. Het aantal fietsers en voetgangers blijft maar groeien, maar de stad wil nauwelijks ruimte afnemen van koning auto. We zijn tegen auto’s”, benadrukt Buytaert. “Maar wel tegen het feit dat het er zoveel blijven en dat de stad niets doet om daar tegenin te gaan. Het en-en beleid is er nu echt op gericht om plaats te maken voor fietsers en voetgangers zonder dat auto’s daarvoor ruimte moeten opgeven. Als het stadsbestuur het klimaat ernstig neemt, zal dat toch op een bepaald moment moeten gebeuren.”

(lees verder onder de foto)

Wereldwijd acties

Daarnaast wil het burgerinitiatief dat de vernieuwingsplannen van de Turnhoutsebaan eindelijk eens in een stroomversnelling komen. “Het is een schande dat er na al die jaren nog altijd geen ruimte is voor zwakke weggebruikers, terwijl dit zo’n bruisende winkel- en leefstraat zou kunnen worden.”

De actie valt niet toevallig op vrijdag World Parking Day, waarbij in steden overal ter wereld gelijkaardige acties worden opgezet. In Vlaanderen kadert het ook nog eens in de Week van de Mobiliteit en autoloze zondag, want de autowrak-tuinen en fietsparkeerplaatsen blijven nog tot en met zondag staan.