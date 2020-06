Burgemeester Bart De Wever sluit broodjeszaak Asalam Snack: “Drugs lagen er op de toog” Sander Bral

17 juni 2020

16u31 8 Borgerhout Op bevel van burgemeester Bart De Wever (N-VA) is een broodjeszaak op de Turnhoutsebaan gesloten. Er waren al langer aanduidingen dat er drugs over de toog gingen en wanneer de politie tot controle overging, lag er zelfs een verkoopshoeveelheid drugs óp de toog. Over een maand mag de zaak terug open.

De politie stelde vast dat er aanwijzingen waren van aanhoudende overlast met betrekking tot druggerelateerde zaken. Tijdens een gecoördineerde actie viel op dat verschillende personen de zaak kortstondig bezochten zonder etenswaren te kopen. De politie controleerde één van die personen, die 2,5 gram hasj op zak had. “Hij verklaarde dat hij van de drugverkoper, behalve hasj, ook eten moest aankopen”, klinkt het bij de stad. “Hij zou via vrienden op het idee gekomen zijn hasj te kopen in de broodjeszaak.”

De politie ging over tot huiszoeking en trof 1,94 gram hasj aan op de toog. De hasj was identiek aan de drugs die de gecontroleerde koper op zak had. Ook de rol cellofaan achter de toog was gelijk aan die van de verpakking bij de gecontroleerde persoon. Verder trof de politie 510 euro cash aan op de uitbater en lag er onder een matras op de eerste verdieping 490 euro verdeeld over verschillende coupures. De uitbater werd gearresteerd.

De zaak werd al eerder verzegeld vanwege druggerelateerde activiteiten en moet nu dus opnieuw dicht. “Om de veiligheid in de buurt te garanderen en drugshandel te ontmoedigen”, klinkt het. Op 15 juli mag de zaak terug open.