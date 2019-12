Borgerhub opent gratis deuren voor blokkende studenten AMK

03 december 2019

10u22 0 Borgerhout December is net begonnen, en dat wil zeggen dat voor studenten de examenperiode eraan komt! Studeren kan vanaf 9 december in de nieuwe co-workingspace BorgerHub op de Turnhoutsebaan, en ook vzw Jong Antwerpen zet de deuren open voor studenten.

Pop-upstore en co-workingspace BorgerHub opende eind oktober in het voormalig vredegerecht op de Turnhoutsebaan. Normaal gezien worden de ruimtes verhuurd aan democratische prijzen zodat kleine ondernemers uit alle lagen van de bevolking er terechtkunnen, maar voor de examenperiode zet BorgerHub de deuren gratis open voor studerende jeugd. Vanaf 9 december kunnen maximaal 55 studenten er terecht tijdens de openingsuren. Aanmelden of inschrijven is niet nodig.

Ook in vzw JA - Jong Antwerpen (Ceresstraat 22) kan je gaan studeren, en dat al vanaf vandaag, 3 december. Daar zijn maximum 20 plaatsen voorzien, van maandag tot en met zondag van 13 tot 17:30 uur (vrijdag gesloten).