Borgerhoutse Syriëstrijdster krijgt vijf jaar cel WHW

25 maart 2020

10u11 0 Borgerhout Saïda El Mimouni, een IS-strijdster uit Borgerhout, is veroordeeld tot 5 jaar cel. De vrouw, echtgenote van Sharia4Belgium-lid Rachid Iba, vertrok in maart 2013 naar Syrië en sloot er zich net als haar echtgenoot aan bij terreurgroep IS. Ze zou nog steeds in Syrië verblijven, met haar twee kinderen, en liet dan ook verstek. Ook werd haar Belgische nationaliteit ontnomen.

El Mimouni vertrok op 8 maart 2013 met haar zoontje naar Syrië, waar ze in april aankwam. Haar echtgenoot, de Maaseikse Sharia4Belgium-militant Rachid Iba bevond zich op dat moment al in Syrië en net als hem sloot Saïda El Mimouni zich aan bij Majlis Shura Al-Mujahideen en nadien bij Islamitische Staat. Ze vond er ook haar broer Brahim El Mimouni en diens echtgenote Ilhame Hajji terug, die eveneens naar Syrië waren getrokken. Eind 2014 keerde een hoogzwangere Saïda El Mimouni dan terug naar België om in januari 2015 een tweede zoontje ter wereld te brengen maar in de zomer van 2015 vertrok ze via Polen en Oekraïne terug naar IS-gebied.

Huwelijkscontract

Recent vonden troepen van de internationale coalitie een document van IS terug, een huwelijkscontract dat door een IS-rechter in Raqqa werd opgesteld en waaruit zou blijken dat Saïda El Mimouni in mei 2017 in het huwelijk trad met een Tunesische IS-strijder, wat erop wijst dat haar eerste echtgenoot Rachid Iba omgekomen is. De man werd in het grote Sharia4Belgium-proces in Antwerpen in 2015 veroordeeld tot 8 jaar cel. In datzelfde proces kreeg Brahim El Mimouni 10 jaar cel.