Borgerhoutse Reuzenstoet wordt Reuzenweekend Annelin Marien

10 juli 2020

13u49 0 Borgerhout De Borgerhoutse Reuzenstoet wordt dit jaar iets anders (lees: coronaproof) aangepakt: de ‘Reuskens’ komen dit jaar zelf naar de Borgerhoutenaar toe tijdens het Reuzenweekend op zaterdag 26 en zondag 27 september.

De 308e (!) editie van de Reuzenstoet wordt dit jaar een volledig Reuzenweekend: de Borgerhoutenaar hoeft daarvoor niet naar de Reuzen te komen, de Reuzen komen naar de Borgerhoutenaar. Ze trekken op zaterdag door de straten van Borgerhout die buiten de Singel liggen met een bezoek aan het Te Boelaerpark, Vosplein, Gitschotellei, Luisbekelaar, De Schans en de Tuinwijk. Zondag komt Borgerhout binnen De Singel aan de beurt: Terloplein, Den Drossaert, de Centers, Turnhoutsebaan en het Laar. De stoet eindigt op het Moorkensplein waar de Reuskens gaan slapen in hun districtshuis.

Die beslissing werd genomen om een massabijeenkomst te vermijden, want elk jaar komen er tot 10.000 mensen naar de Reuzenstoet kijken. Tijdens het Reuzenweekend kan iedereen in zijn eigen buurt of bubbel genieten van een dansje van de Reuskens. Enkel de Reuzenwagen, getrokken door paarden, rijdt uit met de vier Reuskens en hun muzikanten. Enkele minuten vooraf is er een muzikale aankondiging zodat iedereen vanuit zijn of haar kot of op het dichtstbijzijnde pleintje Reus, Reuzin, Kinnebaba en Dolfijn kan begroeten.

Als de maatregelen het toelaten, zal er op zaterdag een braderij zijn op de Gitschotellei. Zondag is er een braderij op de Turnhoutsebaan en De Centers.