Borgerhouts drugscafé moet zes weken dicht BJS

12 maart 2020

16u38 0 Borgerhout Het Antwerpse schepencollege heeft op vraag van burgemeester Bart De Wever (N-VA) café Sparta aan de Turnhoutsebaan in Borgerhout voor zes weken laten sluiten wegens de herhaaldelijke vaststelling van illegale feiten. De politie trof bij een controle verschillende personen met drugs op zak aan en ook in het café zelf lagen verdovende middelen.

De politie had eerder al opgemerkt dat er regelmatig klanten in het café zaten die niets consumeerden en die in de buurt rondhingen. Bovendien vonden in het verleden ook al veelvuldig druggerelateerde feiten plaats in het café. Tijdens een controle betrapte de politie drie aanwezigen met een een gebruikershoeveelheid hasj op zak. In de rookruimte lagen drie joints en vijf hoeveelheden cannabis of hasj. Het café werd daarom meteen gerechtelijk verzegeld en moet nu zes weken dicht.

“De aanwezigheid van het café zorgt voor een duidelijk gevaar voor verstoring van de openbare orde in een buurt die al lang gebukt gaat onder de drugproblematiek”, stelt de stad donderdag. “Bovendien werd het café al eerder bestuurlijk gesloten vanwege druggerelateerde activiteiten, op grond van artikel 9bis van de drugwet. Daarom is een tijdelijke sluiting van zes weken noodzakelijk om de openbare veiligheid in de buurt te garanderen en de drughandel te ontmoedigen.”