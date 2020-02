Borgerhouts drugscafé moet twee maanden dicht BJS

14u47 0 Borgerhout In de Van de Poelstraat in Borgerhout moet café Sweet Lunch twee maanden lang de deuren gesloten houden omdat er herhaaldelijk illegale feiten zijn vastgesteld. Dat heeft het Antwerpse stadsbestuur beslist. Verschillende politiecontroles hebben uitgewezen dat het café niet zozeer als drankgelegenheid werd gebruikt, maar veeleer als uitvalsbasis voor drughandel.

Naar aanleiding van meldingen van druggebruik en -verkoop in het café ging de politie onlangs een eerste keer tot controle over. “Er hing een overduidelijke cannabisgeur en de uitbater zat op vier verpakkingen hasj”, stelt de stad. “Deze hasj bleek op dezelfde manier versneden en verpakt als de drugs die de politie in het toilet aantrof. Hier lag behalve 86,67 gram hasj, verpakt in doorschijnende folie in 23 delen, ook nog een tang die waarschijnlijk gebruikt werd om de hasj te versnijden.” Ook twee andere aanwezigen hadden drugs op zak die op een identieke manier waren verpakt. Het pand bleek bovendien nauwelijks drank of eten in voorraad te hebben.

De uitbater was sowieso al gekend voor eerdere drugfeiten. De man werd dan ook opgepakt. Het café zelf werd ook al twee keer eerder bestuurlijk gesloten omwille van druggerelateerde activiteiten. Aangezien het pand in de onmiddellijke nabijheid van scholen en speelpleinen ligt, vindt het stadsbestuur nu een sluiting van twee maanden noodzakelijk, om de openbare veiligheid in de buurt te garanderen en de drughandel te ontmoedigen.