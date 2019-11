Borgerhouts café drie maanden dicht wegens drugsoverlast: “In rokersruimte werd openlijk cannabis gebruikt” BJS

13 november 2019

12u48 0 Borgerhout Café Darkoum op de Turnhoutsebaan in Borgerhout is op bevel van het Antwerpse stadsbestuur voor drie maanden gesloten. In de zaak werden openlijk drugs gebruikt.

Het café stond bij de politie al gekend als ontmoetingsplaats voor personen met een criminele achtergrond, en ze ontvingen al meldingen van overlast. De politie merkte af en toe klanten op in de zaak, maar zij consumeerden nooit iets. Vaak hingen er mannen rond aan de deur die de openbare orde verstoorden.

Tijdens een controle merkte de politie meteen een overheersende cannabisgeur op. In de rokersruimte waren acht personen aanwezig en er werd openlijk cannabis gerookt. In de asbak lagen ongeveer tien joints en op de grond lagen nog drie opgerookte joints.

Van alle aanwezigen in de rokersruimte hadden zes personen een gebruikershoeveelheid drugs bij. Verder had één persoon geen geldige verblijfsdocumenten bij en stond één persoon geseind. De uitbater had ook een gebruikershoeveelheid softdrugs op zak. Het café werd hierna gerechtelijk verzegeld, tot en met 11 februari.