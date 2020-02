Borgerhouts café (alweer) gesloten wegens drugsactiviteiten BJS

05 februari 2020

12u34 0 Borgerhout Het Antwerpse schepencollege heeft op vraag van burgemeester Bart De Wever (N-VA) beslist horecazaak Good Morning in de Prins Leopoldstraat in Borgerhout voor twee maanden te sluiten voor herhaaldelijke illegale feiten. De politie trof er tijdens een controle niet alleen bezoekers met drugs op zak aan, maar ook een asbak met jointpeuken in de rookruimte.

De politiecontrole in Good Morning kwam er naar aanleiding van klachten van buurtbewoners over druggebruik, drugverkoop, nachtlawaai en sluikstort. Het café was in 2018 trouwens al eens tijdelijk gesloten wegens druggerelateerde activiteiten, zij het toen onder een andere uitbater.

Bij de nieuwe controle reageerden enkele klanten meteen agressief ten opzichte van de politie en bleek er geen zaakvoerder of verantwoordelijke aanwezig. Er hing een duidelijke cannabisgeur in de zaak, stelt de stad. Eén klant bleek een gebruikershoeveelheid cannabis, vijf gsm’s en 200 euro op zak te hebben en in de toiletruimte werd nog een man aangetroffen met drie gsm’s en 99 lege zakjes die vaak gebruikt worden voor het verhandelen van verdovende middelen.

Rolluik half naar beneden

De politie stelde tijdens toezicht in de buurt ook vast dat de zaak vaak gesloten lijkt - het rolluik is dan half naar beneden gerold - maar er toch verschillende personen kortstondig naar binnen gaan.

De speurders vermoeden dan ook dat in de zaak herhaaldelijk illegale activiteiten plaatsvinden die te maken hebben met de verkoop, de aflevering of het vergemakkelijken van het gebruik van drugs. Een tijdelijke sluiting moet die activiteiten ontmoedigen.