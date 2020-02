Borgerhout viert zaterdag het Feest van de Moedertaal: “We willen het belang van een moedertaal onderstrepen” CVDP

18 februari 2020

13u15 0 Borgerhout Op het Moorkensplein in Borgerhout vindt zaterdag 22 februari de eerste editie van het Feest van de Moedertaal plaats. Met het evenement willen de gemeente en een 25-tal organisaties de diversiteit van Borgerhout vieren.

Het feest wordt georganiseerd naar aanleiding van de Internationale dag van de Moedertaal. “Op 21 februari 1952 voerden studenten een vreedzaam protest in Oost-Pakistan omdat de regering er de Banglataal wilde uitroeien. De politie reageerde met geweld en er stierven heel wat mensen. Unesco riep daarom die dag uit tot Internationale dag van de Moedertaal”, vertelt Hind Eljadid, die samen met Don Vitalski het feest zal presenteren.

Belang van een moedertaal

“Het zal een groot inclusief feest worden in het midden van Borgerhout met mensen die Nederlands niet als moedertaal benoemen”, legt Hind Eljadid uit. “Met het evenement willen we het belang van een moedertaal en een identiteit onderstrepen”, vertelt Ben Van Duppen, schepen voor diversiteit. “Uit studies blijkt dat kinderen het beste ontwikkelen als je hen opvoedt in de taal waarin je zelf het sterkste bent. Een taal wordt vaak gebruikt om mensen te verdelen, maar wij willen laten zien dat een taal ook verbindend kan werken.”

Het evenement start om 13 uur met een lezing over meertaligheid in Antwerpen. Om 14.45 uur start een ceremonie met de onthulling van het monument van de moedertaal, gevolgd door een bloemlegging van leden van de Bengaalse gemeenschap. “Nadien volgen er tot 19 uur verschillende activiteiten en optredens. De nieuwe Antwerpse stadsdichter Sec Koe, Antwerpse hiphop revelatie Mel Ross, comedians Manu Moreau en Nigel Williams zullen onder andere aanwezig zijn”, vertelt Hind Eljadid.

Van een klein feest naar een groot evenement

“In het begin wilden we met een paar buurtbewoners een klein feest organiseren”, zegt schepen Ben Van Duppen. “Toen het nieuws daarover rondging, waren er heel wat organisaties geïnteresseerd om deel te nemen en plots was het feest ontploft. We verwachten een 700-tal mensen voor deze eerste editie. Hopelijk wordt het een leuke dag waarop de diversiteit in Borgerhout gevierd zal worden.