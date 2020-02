Borgerhout viert Dag van de Moedertaal: ambassadeur Bangladesh legt bloemenkrans neer ADA

22 februari 2020

18u46 0 Borgerhout Om te tonen dat taal ook verbindend werkt, staat deze zaterdagnamiddag het Moorkensplein en het districtshuis van Borgerhout in het teken de Internationale dag van de moedertaal. Tientallen diverse organisaties en het district willen met een groot buurtfeest het belang van moedertaal in de kijker zetten. Ook de Vlaamse UNESCO commissie steunt dit initiatief.

21 februari is door UNESCO uitgeroepen tot de Internationale dag van de moedertaal. In Borgerhout worden tientallen verschillende thuistalen gesproken en daarom wilde het district deze dag niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Het bestuur nodigde daarom verschillende Borgerhoutse organisaties uit om mee te werken aan het feest van de taal. Het thema en de boodschap werkten blijkbaar zeer enthousiasmerend, zo merkten de organisatoren. “Het zou oorspronkelijk een klein feest in de inkomhal van het districtshuis worden, maar toen het nieuws de ronde deed was er zo veel interesse van organisaties en artiesten om mee te doen dat het feest in geen tijd uitgroeide tot een festival op het Moorkensplein”, vertelt Ben Van Duppen (PVDA), Borgerhouts districtsschepen voor diversiteit en samenlevingsopbouw. Het is de eerste keer dat Borgerhout deze dag viert.

Bangladesh

De oorsprong van het Feest van de moedertaal ligt in Bangladesh, waar het georganiseerd wordt om de studentenstrijd uit 1952 om het recht Bangla te mogen spreken te herdenken. Het originele idee om het feest te vieren kwam dan ook van leden van de Antwerpse Bengaalse gemeenschap. Speciaal voor dit feest bouwden ze een replica van het Monument van de moedertaal. In tientallen steden wereldwijd zijn exemplaren van dit monument te vinden en deze zaterdag dus ook voor één dag op het Moorkensplein in Borgerhout.

Dat het feest voor deze mensen erg belangrijk is, werd meteen duidelijk aan de feestelijke kleren die ze hadden aangetrokken. Hoewel de wind hevig waaide en het stevig regende, hadden zij hun mooiste kleren aangetrokken, zonder rekening te houden met dat typische Belgische regenweer. Ook de ambassadeur van Bangladesh Mohammed Shahdat Hossain kwam voor de gelegenheid naar Borgerhout. Hij legde een krans neer bij het monument van de Dag van de Moedertaal.