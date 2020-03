Borgerhout organiseert BorgerBoost: een digitale estafette voor het goede doel Annelin Marien

24 maart 2020

09u51 0 Borgerhout Gaan wandelen of joggen is tijdens de coronacrisis niet enkel goed voor de mentale en fysieke gezondheid, in Borgerhout steun je er ook nog eens het goede doel mee. Met BorgerBoost organiseert Borgerhout een digitale estafette ten voordele van twee Borgerhoutse hulporganisaties.

Een blokje rondwandelen of een rondje lopen in de buurt kan in Borgerhout vanaf nu om het goede doel te steunen. BorgerBoost is een digitale estafette: je gaat solo op pad, neemt een selfie of een foto van je parcours, post die foto en je afstand online op het Facebookevenement BorgerBoost en zo telt BorgerBoost alle gewandelde of gelopen kilometers op. Als de Borgerhoutenaars samen 2140 kilometer halen (de postcode van Borgerhout), dan stort district Borgerhout 2140 euro aan twee Borgerhoutse hulporganisaties, Al Ikram en C-dienst. Het district vraagt wel om altijd de geldende maatregelen in acht te houden: wandel/loop alleen of met een gezinslid en hou afstand. Het doel van BorgerBoost is tweeledig: je houdt je mentale gezondheid op peil door je hoofd leeg te maken, en je steunt het goede doel!

