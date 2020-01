Borgerhout heft het glas op het nieuwe jaar BJS

21 januari 2020

14u47 0 Borgerhout Borgerhoutenaren zijn op zondag 26 januari van 15 tot 20 uur allemaal welkom op het Moorkensplein om het nieuwe jaar feestelijk in te zetten. Ter gelegenheid van de nieuwjaarsdrink wordt het een feestplein.

Er is gratis groentesoep, het koor ‘Onze Rijkdom’ zorgt voor een muzikale noot en dansstudio ‘Moves’ geeft het beste van zichzelf in een spektakelrijke dansshow. Theatergezelschap ‘Moving Ground’ betrekt het publiek op zijn beurt in eigenzinnig danstheater, terwijl de kinderen van Tarmacadam met hun jeugdig enthousiasme en aanstekelijke ritmes jong en oud meenemen in een reis rond de wereld.

Tussen de acts door brengen performer Jaouad Alloul en slampoëte Hind Eljadid hun beste wensen over aan Borgerhout en zijn bewoners. Gastheer van dienst is Herman ‘Marcske’ Verbruggen.