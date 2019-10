Borgerhout heeft eerste buurtparking BJS

01 oktober 2019

11u48 0 Borgerhout Borgerhout heeft dinsdag een eerste buurtparking gekregen, een aanvulling op de verschillende buurtfietsenstallingen die al in het district aanwezig waren. Er zijn 31 voltijdse abonnementen verkrijgbaar.

De eerste buurtparking voor auto’s en motors in Borgerhout opende dinsdag in de Kistemaeckersstraat 48. Er zijn 31 plaatsen.

“We zoeken actief naar oplossingen met extra parkeercapaciteit op plekken met een structureel tekort”, schetst Koen Kennis, schepen voor mobiliteit, “Met buurtparkings bevorderen we ook de leefbaarheid in de omliggende straten en verminderen we zoekverkeer.”

Alle informatie over buurtparkings (tarieven ed.) is terug te vinden op www.parkereninantwerpen.be.