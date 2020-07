Exclusief voor abonnees Borgerhout en huisartsen slaan handen in elkaar en starten coronatestpost: “Elke vijf minuten komt hier een patiënt binnen” David Acke en Ewoud Meeusen

23 juli 2020

11u44 0 Borgerhout Om de golf aan nieuwe coronagevallen in Borgerhout te kunnen indijken, hebben twee grote huisartsenpraktijken gisteren samen een coronatestpost geopend in de Kattenberg. De eerste dag maakte meteen duidelijk dat de vraag enorm is. “We zitten stampvol.”

Het is nog rustig in de Kattenberg. Om 14 uur openen de deuren van de gloednieuwe coronatestpost in het district Borgerhout. Een vrijwilliger staat klaar om mensen die zich moeten laten testen op te vangen. Je kan er terecht op afspraak en alles is goed geregeld. Nu met hopen staan aanschuiven voor een coronatest? Neen, liever niet. Sinds het vorige week duidelijk werd dat onder meer Borgerhout geraakt was door een nieuwe uitbraak van het coronavirus, staat de telefoonlijn van de huisartsen roodgloeiend. De huisartsenwachtpost werd afgelopen weekend al overspoeld door mensen die zich moesten laten testen. Allemaal goed en wel ware het niet dat het triagecentrum voor Borgerhout in Deurne ligt, waardoor veel patiënten de tram nemen om er te geraken. “Niet meteen de meest veilige situatie”, zegt districtsschepen voor Senioren Ben Van Duppen (PVDA). Daarom vroeg de huisartsenkring aan de grote praktijken om zo veel mogelijk zelf te testen.

