Bistro HOØK start met afhaalservice en zamelt glazen potjes in voor ontbijtmanden



Caroline Van de Pol

22 april 2020

14u05 0 Borgerhout De Borgerhoutse ontbijt- en lunchzaak HOØK start met takeaway en het leveren van ontbijtmanden. Sinds vandaag mogen klanten ook hun glazen potjes brengen in ruil voor een gratis koffie.

Sandro Faber (45) opende op 6 februari zijn nieuwe ontbijt- en lunchzaak ‘HOØK’ op de hoek van de Generaal Eisenhowerlei en de Toekomststraat. Drie weken na de opening moest de bistro alweer sluiten wegens de coronamaatregelen. “Onze eerste weken waren gelukkig al een groot succes. We hadden dat niet verwacht en kwamen soms zelfs handen tekort om iedereen te bedienen”, vertelt Sandro. “Tijdens de sluitingsmaand hebben we nagedacht over hoe we de zaak nog kunnen verbeteren. We zullen deze week ook beginnen met afhaalservice en de verkoop van brunchmanden.”

De takeawayservice startte vandaag met vers brood, croissants, chocoladebroodjes, snoep en koffie. Vanaf vrijdag kunnen klanten ook salades bestellen en tijdens het weekend start de levering van ontbijt-en brunchmanden. “We hebben drie soorten salades: een gezonde salade, een klassieke salade en een pastasalade. De ontbijtmanden zijn echte houten kisten met een uitgebreid ‘out of the box’ ontbijt voor twee personen.”

Duurzaamheid

Om de hoeveelheid afval te beperken en om duurzaam te werken, gebruikt Sandro bio en papieren verpakkingen. De ontbijtmanden zullen ook herbruikbare glazen potten bevatten. Om over voldoende potjes te beschikken startte Sandro vandaag met een inzamelactie. “Klanten kunnen met hun potjes naar de zaak komen en krijgen in ruil een koffie. We zullen deze kuisen en steriliseren en nadien gebruiken voor de ontbijtmanden.”

Een ontbijt of lunch bestellen bij HOØK kan via de Facebookpagina of Instagrampagina.