Bij zomerbar Chapel start registratie van klanten nu al: “Beter aanpassen aan regels dan boel terug moeten sluiten” Sander Bral

23 juli 2020

19u06 0 Borgerhout Het wordt pas vanaf zaterdag opgelegd maar verschillende horecazaken in de stad zijn nu al gestart met de registratie van klanten. Bij zomerbar Chapel in Borgerhout deed men donderdagavond al een eerste test. “Als het contact tracers kan helpen, waarom er dan zaterdag pas mee starten?”

Tot nu toe was het enkel voor het personeel van horecazaken verplicht om mond- en neusbescherming te dragen maar vanaf zaterdag zullen ook klanten mondmaskers moeten dragen voordat ze plaatsnemen aan hun tafel of elke keer wanneer ze naar het toilet gaan. Bij de zomerbar van de stad zelf is men daar nu al mee bezig en ook bij Bar Chapel aan de Kerkstraat in Borgerhout maakte men na de opening donderdagnamiddag al de oefening.

“Als registratie van klanten het werk van contact tracers kan helpen, waarom er dan zaterdag pas mee starten en niet gisteren al?”, vraagt Sanne Van Riel van Bar Chapel zich af. “Hoe wij dat gaan organiseren? Klanten worden nu al gevraagd aan de inkom te wachten tot ze naar een tafel begeleid worden, in dezelfde beweging worden ze dan gevraagd hun naam en telefoonnummer te noteren. Daarna voeren wij die gegevens digitaal in en komen die op een cloud terecht waar ze opgevraagd kunnen worden, moest dat nodig zijn. Na twee weken worden de gegevens per dag gewist.”

Overkoepelende platformen

“Vanaf zaterdag zou er ook een registratieplatform van de stad zelf komen en ook andere initiatiefnemers zijn bezig met zulke digitale platformen om horecaklanten te organiseren. Mogelijk stappen wij later dus ook over naar zo’n algemener systeem, als dat handiger blijkt te zijn.”

Applaus

“Neen, ik vind mondmaskerplicht bij klanten en registratie geen overbodige regels”, benadrukt Sanne. “Via sociale media staan mijn vaste klanten er duidelijk ook achter. Mijn initiatief om al vroeger met registratie te beginnen wordt duidelijk met applaus en niet boegeroep ontvangen. Of bezoekers valse namen en telefoonnummers gaan opgeven? Daar lig ik niet van wakker, ik verwacht dat iedereen die graag op café iets drinkt, zijn verantwoordelijkheid neemt. We passen ons beter allemaal aan aan de regels dan dat ze de boel binnenkort weer moeten sluiten.”