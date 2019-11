Bewoners Borgerhout krijgen budget voor buurtprojecten tijdens ‘Wijklabo’s’ AMK

12 november 2019

16u16 0 Borgerhout Op donderdag 14 november lanceert het district Borgerhout het project ‘Wijklabo’s’. Elke wijk krijgt 100.000 euro en beslist zelf wat er belangrijk is voor hun wijk en hoe de middelen worden besteed. De Moorkenswijk, de wijk rond het Moorkensplein, is de eerste wijk die aan zet komt.

Heraanleg van straten en pleinen, initiatieven op vlak van groenvoorziening of acties met betrekking tot jeugd, sport, senioren en cultuur: elke wijk in Borgerhout krijgt de kans om 100.000 euro te besteden aan wat de bewoners belangrijk vinden. Dat wordt mogelijk gemaakt door het nieuwe participatieproject: het Wijklabo.

Ondersteuning van district

Het doel is om zoveel mogelijk inwoners te betrekken bij de besluitvorming over projecten en ingrepen in hun leefomgeving. Elk labo wordt aangestuurd door een regiegroep van vrijwillige buurtbewoners. Zij leggen contacten in de buurt, benoemen problemen en gaan op zoek naar interessante voorstellen. Hierbij krijgen ze ondersteuning van de medewerkers van de dienst Wijkoverleg van het district.

Over een periode van vier jaar komt het Wijklabo naar alle zes de wijken in Borgerhout. De Moorkenswijk bijt de spits af en doorloopt vanaf dit najaar tot in het voorjaar van 2020 een traject waarbij de bewoners zelf prioriteiten voor de wijk zullen formuleren en realiseren. In de volgende jaren zullen de vijf andere Borgerhoutse wijken participeren aan de Wijklabo’s.

