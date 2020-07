Besmette zaakvoerder weigert groentewinkel in Antwerpen te sluiten: politie komt tussen Patrick Lefelon

27 juli 2020

18u53 16 Borgerhout De buurtwinkel ‘Family ‘Market’ is maandagmiddag door de politie gesloten. De zaakvoerder Mohamed G. (31) is positief getest op corona, maar weigerde zijn zaak te sluiten. De politie deed het dan maar in zijn plaats.

Zaakvoerder Mohamed G. (31), die vroeger een café uitbaatte in de buurt, was gewoon aan het werk gebleven ondanks zijn positieve coronatest. Een buurtbewoner vond dat maar vreemd en belde de politie.

Woordvoerder Sven Lommaert: “Bij aankomst van onze mensen, die de nodige beschermende kledij droegen, was de man inderdaad aan het werk. We hebben de winkel meteen bestuurlijk gesloten. Negen andere personeelsleden worden nu zo snel mogelijk getest, in het ziekenhuis AZ Monica of door hun huisarts.”

De verse groenten en fruit die tot op de stoep stonden uitgestald, werden in beslag genomen en zullen vernietigd worden. De zaak is nu verzegeld. De politie gaf de aanwezige klanten de raad zich te laten testen.