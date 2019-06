Bekende meubelzaak Nome Furniture start nieuw avontuur in Borgerhout ADA

26 juni 2019

18u40 6 Borgerhout Amper twee jaar na de opening van een 800 vierkante meter grote showroom Nome Furniture in de Van Trierstraat openen Sanne van Ginneken (30) en haar vriend Bregt Pelgrims (33) een tweede zaak in vintage design meubilair. “Met Second Gallery keren we terug naar onze roots, een oude garage in de Schoenstraat.”

Nome Furniture is erin geslaagd om op enkele jaren tijd de referentie te worden als het aankomt op vintage design meubilair in Antwerpen. Zaakvoerster Sanne Van Ginneken leidt de 800 vierkante meter grote showroom in de Van Trierstraat en slaagt erin originele design stukken naar Antwerpen te halen. Maar ooit begon ze in een veel kleinere ruimte in de hartje Borgerhout. Op die plek opent ze nu een tweede zaak: Second Gallery. De uitbating zal in handen komen van haar vriend Bregt Pelgrims (33).

“Pure stukken”

“Onze interesses zijn verbreed. In Second Gallery zal je niet enkel grote namen terugvinden. We gaan binnen het modernisme op zoek naar pure, massieve en robuuste stukken. Hier kan een heel uitgepuurd ontwerp van een Scandinavisch ontwerper naast een onbekende brutalistische kast staan”, vertelt Bregt. “We zaten al eventjes op dit project te broeden. We wilden terug naar een wat gestileerde winkel met stukken die meer op ons buikgevoel zijn gekozen”, vult Sanne aan.

Second Gallery wordt een aanvulling op Nome Furniture in die zin dat het koppel meer vanuit het buikgevoel spullen zal aanbieden. “We verkopen stukken die we bij wijze van spreken zelf graag in ons huis zouden zien staan. Bovendien wordt het, zoals de naam al doet vermoeden, eerder een galerij maar dan wel in een garage in downtown Borgerhout. We zijn benieuwd of we met ons getraind oog een stijl presenteren die even goed aanslaat als die van Nome. Uiteraard zijn en blijven we er voor iedereen die houdt van mooie dingen die reeds een verhaal met zich meedragen”, aldus Bregt.

Dennenhout

De stijl zal wel iets verschillen van die die je vindt bij Nome Furniture. “Iets aardser en massiever maar toch rustgevend door het gebruik van veel dennenhout”, zegt Bregt. In de toekomst wil het koppel ook kunstenaars uitnodigen die hun werken in de nieuwe winkel kunnen exposeren zodat er een samensmelting komt tussen kunst en design.

Second Gallery zal elke zaterdag openen tussen 10 en 16u, doorheen de week op afspraak. Zondag en maandag gesloten. De officiële opening is voorzien op zaterdag 29 juni van 11 tot 18 uur.