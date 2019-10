Basketballen en voetballen als in de jaren ‘80: blacklight siert Borgerhoutse sporthal ADA

26 oktober 2019

Tijdens het weekend van 26 en 27 oktober organiseert Basketbalclub Gembo met steun van het district Borgerhout een ‘blacklight sportweekend’ in sporthal Luisbekelaar in Borgerhout. De sporthal werd voor de gelegenheid volledig verduisterd. Enkel de bal, de lijnen en de doelen zullen fluo oplichten. “Sporten is sowies al plezant. Maar in Borgerhout maken we het nog plezanter”, lacht districtsschepen voor sport Luc Moerkerke. “

De volledige sporthal Luisbekelaar wordt verduisterd en met blacklight belicht. Zaterdag stond basketbal centraal, op zondag nemen de voetballers het over. Alle supporters werden bovendien uitgenodigd om af te zakken naar de sporthal met fluo-schmink en fluo-kleding en andere attributen.

Wie durft nu nog beweren dat sporten niet leuk kan zijn.

