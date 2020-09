Basisschool De Zevensprong is klimaatvriendelijke school: “Kinderen een oase van rust bieden in stedelijke context” ADA

22 september 2020

20u21 0 Borgerhout Basisschool De Zevensprong in Borgerhout mag zich officieel een klimaatvriendelijke school noemen. Althans op papier want de komende drie jaar zal er nog hard gewerkt moeten worden om van de speelplaats een oase van rust en natuur te maken. De stad Antwerpen maakt daarvoor jaarlijks 100.000 euro vrij zodat scholen De Zevensprong kunnen volgen.

In september gingen de eerste vijf Antwerpse scholen van start met een klimaattraject. Zij krijgen drie jaar lang ondersteuning en een subsidie van het EcoHuis om van hun school een klimaatvriendelijke school te maken. Directeur Hilde Hendrickx van Basisschool De Zevensprong en schepen voor leefmilieu Tom Meeuws hingen dinsdag het eerste klimaatvriendelijke schoolpoortbord van de stad op aan de poort van de De Zevensprong. Deze actie symboliseert de start van het nieuwe klimaattraject waarop Antwerpse scholen kunnen intekenen.

Scholen met grote klimaatambities kunnen coaching en een subsidie tussen 5.000 en 15.000 euro ontvangen, als ze aan de voorwaarden voldoen. De stad voorziet voor deze subsidies jaarlijks minstens 100.000 euro. Ook dit jaar kunnen scholen zich nog engageren als klimaatvriendelijke school. Schepen voor leefmilieu Tom Meeuws: “Voor een klimaatvriendelijke school is het klimaatvraagstuk niet iets dat je louter in de klas bestudeert. Het leeft verder op de speelplaats en tussen de schoolmuren. De komende jaren willen we meer en meer Antwerpenaars overtuigen dat ze zelf de handen uit de mouwen kunnen steken voor het klimaat en dat dit helemaal niet moeilijk is. De stad staat klaar om daarbij te helpen.”

Zandbakken, bomen en gras vervangen klinkers

Nu is het aan de school én de ouders van de leerlingen om de handen uit de mouwen te steken en de speelplaats open te breken. Klinkers gaan eruit, zandbakken, bomen en gras komen in de plaats. “Wij kijken er al jaren naar uit een groen school te worden”, vertelt directeur Hilde Hendrickx. “Maar dat vraagt het nodige denkwerk en voorbereidingen. We zijn heel blij dat we nu van start kunnen gaan om onze tweede speelplaats om te bouwen tot een oase van rust voor onze leerlingen.” De school kan rekenen op 10.000 euro van de stad om haar droom te verwezenlijken.

Scholen die willen meewerken aan een beter klimaat in de stad, kunnen zich bij het EcoHuis voor begeleiding kandidaat stellen. Dat kan elk jaar met een indieningsronde die afsluit op 1 november of 1 mei. Elk jaar kunnen tot 15 Antwerpse scholen instappen in een klimaattraject. Meer info via www.antwerpen.be/ecoscholen.