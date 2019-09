Auto vliegt in brand aan afrit Patrick Lefelon

15 september 2019

19u44 6

Aan de afrit van Borgerhout is zondagmiddag een BMW Gran Turismo in brand gevlogen. De twee inzittenden raakten tijdig uit hun auto. Tegen de tijd dat de brandweer aankwam, stond de auto al in lichterlaaie. Vermoedelijk is een technische defect de oorzaak van de brand.