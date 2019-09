Arno trapt volgend jaar nieuwe tournee af in De Roma ADA

06 september 2019

10u32 0 Borgerhout Met Santeboutique brengt de Oostendenaar met Brusselse trekjes deze maand zijn 21ste album uit. De eerste single Tjip Tjip c’est fini toont Arno zoals we hem graag horen: oprecht, doorleefd en met een flinke hoek af. Volgend jaar komt hij naar De Roma.

Santeboutique, de 21ste langspeler van rockgod en enfant terrrible Arno komt op 13 september uit en op 8 mei trapt de Oostendenaar zijn nieuwste tournee af in De Roma. Arno mag dan al de kaap van de zeventig zijn gepasseerd, hij staat nog steeds te zingen alsof zijn leven er van afhangt. Naast nieuwe nummers put hij in De Roma uit zijn rijke oeuvre. Les Filles Du Bord De Mer, Putain Putain, Vive ma liberté, Les Yeux de ma mère, Oh La La La en Chic et pas cher.

Tickets zijn vanaf nu te koop via www.deroma.be, 03 600 16 60 en Fnac.