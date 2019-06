Antwerpse straatvoetbalploegen strijden om titel van ‘ploeg van ‘t stad’ BJS

21 juni 2019

15u01 0 Borgerhout De afgelopen weken vonden op verschillende pleintjes in heel Antwerpen kwalificaties plaats voor het Antwerp Street Soccer-tornooi. Tijdens de grote finale op zondag 23 juni op het Borgerhoutse Vinçotteplein wordt bepaald wie zich dé straatvoetbalploeg van ’t stad wordt.

De inzet is zondag groot tijdens de finale van het Antwerp Street Soccer-tornooi. Naast de titel ‘Straatvoetbalploeg van ’t stad’ kunnen de winnaars immers ook shirts en voetballen van Royal Antwerp FC winnen. De hoofdprijs is bovendien een voetbalcitytrip naar Barcelona waar de koningen van het Antwerpse straatvoetbal de held van het veldvoetbal, Lionel Messi, aan het werk kunnen zien.

Iedereen kan op 23 juni gratis komen supporteren. Er wordt een grote ‘urban tribune voor één dag’ opgesteld en er is allerhande randanimatie. Zo is er een FIFA-Playstationtornooi en een dj-booth. Als kers op de taart nemen spelers van de Antwerp Street Boys het vlak voor de finale op tegen de Beerschot Street Boys in een vriendschappelijke derby. De Antwerp Street Boys en de Beerschot Street Boys maken deel uit van een maatschappelijk project voor (ex-)dak- en thuislozen.