Antwerpse band Flying Horseman stelt nieuw album voor in De Roma ADA

04 december 2019

10u09 0 Borgerhout De Antwerpse band Flying Horseman komt op donderdag 28 mei naar De Roma. De veelzijdige band rond frontman Bert Dockx stelt in Borgerhout zijn nieuw album Mothership voor.

Na het succes van het grensverleggende Rooms / Ruins is Flying Horseman weer helemaal terug met een gloednieuw album: Mothership. Meer dan een jaar lang sleutelde de Antwerpse band aan acht avontuurlijke songs. Die klinken afwisselend opzwepend en zwoel, kwaad en teder, mysterieus en speels. Het resultaat is een bondig, uitgepuurd, verrassend funky en aanstekelijk album. Voor het nieuwe album werkte Flying Horseman samen met producer Jasper Maekelberg, bekend van onder meer Faces on TV en Baltahzar.

Tickets zijn onmiddellijk te koop via www.deroma.be, 03 600 16 60, Fnac en Fatkat Records.