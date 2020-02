Antwerps stadsbestuur sluit café wegens aanhoudende overlast: “Grote blok hasj tussen radiator verstopt” BJS

26 februari 2020

14u39 0 Borgerhout Het college van de stad Antwerpen heeft het besluit van burgemeester Bart De Wever (N-VA) bevestigd om een café The Birdy op de Turnhoutsebaan in Borgerhout te sluiten. De zaak blijft gedurende twee maanden, tot en met 23 april 2020, gesloten wegens herhaaldelijke illegale feiten.

Café The Birdy wordt in verband gebracht met drugshandel, nachtlawaai, illegale tewerkstelling en inbreuken op het rookverbod. Tijdens meerdere controles in het café bleek er een persoon, die illegaal in het land verblijft, werkzaam te zijn. Ook waren er een aantal personen aanwezig die politioneel gekend staan voor drugfeiten of die in het bezit waren van verdovende middelen.

Tijdens de laatste controle in het café, waarbij er 27 personen aanwezig waren, lagen er verschillende gebruikershoeveelheden hasj, een aangestoken joint en een verpakking met cannabis op de grond van de rookruimte. Ook in de met water gevulde asbakken lagen opgerookte joints en verpakkingen. Daarnaast waren twee aanwezigen in het bezit van drugs, waaronder een klant met onder andere twee gebruikshoeveelheden cannabis in zijn onderbroek, en was er een persoon die illegaal in het land verblijft. Verder was er tussen de radiator een grote blok hasj van 62,44 gram verstopt. In totaal werd er 82,64 gram aan verdovende middelen en een joint aangetroffen. Bovendien hing er een hasj- en cannabisgeur in de rookruimte en reageerde een drughond positief. Het café werd na deze controle gerechtelijk verzegeld. De zaakvoerder, die aanwezig was, staat bij de politie gekend wegens drugbezit en -verkoop.