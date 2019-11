Ana opende nieuwe pilatesstudio in Borgerhout: “Het is een rustige en gezellige ruimte voor kleine groepen” CVDP

10u04 2 Borgerhout Ana Faber (38) heeft zopa haar nieuwe pilatesstudio ‘A.room’ geopend in de Toekomststraat 22 in Borgerhout.

Pilates is een systeem van fysieke en mentale oefeningen dat het lichaam sterker maakt en de coördinatie en flexibiliteit verbetert. De sport vermindert ook stress en verbetert de concentratie.

Ana doet al meer dan tien jaar aan pilates en behaalde verschillende certificaten. Anderhalf jaar geleden verhuisde ze van Kroatië naar Antwerpen en startte ze er als pilateslerares bij verschillende studio’s. Vorige maand opende ze ook haar eigen pilatesstudio in Borgerhout. “Hier kan ik in een rustige en gezellige ruimte pilates geven aan kleine groepen.” Ana geeft zowel privélessen als groepslessen op afspraak. Ze leert haar klanten bewust te worden van hun lichaam en van de werking ervan. “Pilates maakt je lichaam sterker en je krijgt er tegelijk ook mooie spieren van, wie wil dat niet?”, lacht ze.

Alle leeftijden

Er komen verschillende soorten mensen over de vloer bij Ana. “Ik geef bijvoorbeeld les aan twintigers maar ook aan iemand van zestig jaar en zowel mannen als vrouwen doen aan pilates.” Ana heeft klanten die aan het herstellen zijn van een kwetsuur of mensen die tijdens haar les bekomen van hun stressvolle leven. “Ik vraag hen eerst wat ze verwachten van de lessen en welke lichamelijke problemen ze eventueel hebben. Nadien werken we daaraan.”

