AMOR opent opnieuw de deuren, ook voor wie spontaan wil langskomen ADA

03 juni 2020

21u28 0 Borgerhout Bijna drie maanden na de noodgedwongen sluiting opent AMOR, het café-restaurant van De Roma, opnieuw de deuren. Vanaf 10 juni kunnen klanten opnieuw genieten van al het lekkers dat AMOR te bieden heeft. Reserveren is aangewezen, maar ook wie spontaan langskomt, is welkom. Afhalen kan ook.

“We hebben alles in het werk gesteld om onze klanten veilig te ontvangen”, legt AMOR-verantwoordelijke Karin Schrauwen uit. “Ons pand is 450 vierkante meter groot. We nemen de hele grote ruimte van AMOR in gebruik, van aan de straatkant tot diep achteraan. Hierdoor kunnen klanten in alle comfort en op veilige afstand van elkaar tafelen.”

Op het menu staan de culinaire hoogstandjes tegen betaalbare prijzen waar AMOR het afgelopen jaar naam mee maakte. De wekelijkse suggesties worden iedere zondag aangekondigd en de drankkaart wordt uitgebreid met speciaalbieren.

Afhalen kan vanaf nu ook in AMOR en is heel eenvoudig. “Je bestelt de dag zelf. Dat kan tot 14u. Vervolgens kan je je gerechten afhalen tijdens de openingsuren van het restaurant, wanneer het jou het beste past”, aldus Karin Schrauwen. “Op de take away-kaart vind je de suggesties van in het restaurant en lekkere side dishes zoals vegetarische salades, ideaal voor bij de grill of barbecue.”