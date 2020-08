AMOR lanceert opnieuw elke vrijdag en zaterdag Muziek aan Tafel ADA

28 augustus 2020

11u35 0 Borgerhout Op concerten in De Roma is het helaas nog wachten tot begin 2021, maar muziekliefhebbers zijn vanaf september opnieuw welkom in AMOR, het café-restaurant van de Antwerpse concertzaal en volksschouwburg. Iedere vrijdag- en zaterdagavond kan je er genieten van een muzikaal diner.

De eerste edities van Muziek aan Tafel in juli bleken een groot succes. AMOR start daarom opnieuw met het concept vanaf september. Iedere vrijdag- en zaterdagavond staat er een nieuwe artiest op het podium. De gesmaakte formule van Muziek aan Tafel blijft behouden. Gasten reserveren vooraf en krijgen per bubbel van maximaal tien personen een tafel toegewezen waar ze in alle comfort en veiligheid culinair kunnen genieten. Voor de vaste prijs van 50 euro (exclusief drank) krijgen ze een driegangenmenu én een volwaardig concert voorgeschoteld. Voor iedere Muziek aan Tafel wordt er een gloednieuw menu samengesteld met telkens de keuze tussen vlees of vegetarisch.

Met optredens van Pauwel, Esmé Bos & Bart Voet, Kohlbacher Verhelst en Jonas Meersmans Trio beloven de extra edities van Muziek aan Tafel alvast een rijkelijk gevuld menu. Reserveren kan online via www.deroma.be en telefonisch op do, vr en za vanaf 12u via 03 600 16 80.

Wil je graag in AMOR komen eten zonder concert? AMOR is vanaf september ook geopend op donderdagavond vanaf 18u.