Afrit Borgerhout vanaf 2 september weer open, rijstroken op brug week langer afgesloten BJS

28 augustus 2019

15u17 0 Borgerhout De renovatie van de noordzijde van het op- en afrittencomplex Borgerhout is bijna afgerond. Toch zullen de rijstroken op de brug over de snelweg een week langer, tot zondag 8 september, afgesloten zijn. “Omdat de levering van de laatste brugvoeg langer op zich wachten”, zegt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). De afrit Borgerhout gaat op maandagochtend 2 september wél terug open.

Het AWV startte op 1 juli met de renovatie van de noordkant van het op- en afrittencomplex Borgerhout, tussen het kruispunt met de Singel en het Ringfietspad. Op de brug over de snelweg kregen de rijstroken richting de stad een grondige opknapbeurt. Ook het fiets- en voetpad aan de noordzijde (richting de stad) werd helemaal vernieuwd.

Omdat de levering van de brugvoeg vertraagd is, kan de plaatsing pas in de loop van volgende week gebeuren. Daarna heeft de aannemer nog enkele dagen nodig voor de plaatsingen en afwerking. “Dat betekent dat de rijstroken over de brug vanuit Deurne richting de stad pas op zondag 8 september opengesteld kunnen worden”, zegt het AWV.

De werken op de Singel ter hoogte van het kruispunt met de Plantin en Moretuslei en aan de afrit van de Ring komende van Nederland worden deze week wél afgerond. “Maandagochtend 2 september worden alle rijstroken op de Singel terug opengesteld voor het verkeer”, aldus het AWV.

In de zomervakantie van 2020 renoveert AWV de zuidkant van het op- en afrittencomplex. Ook het voet- en fietspad aan die zijde wordt dan vernieuwd.