Exclusief voor abonnees Acteur Johan Petit en zus Lieve mogen hun ernstig zieke moeder al wekenlang niet bezoeken: “’Ons moeder’ zelfs op Moederdag niet mogen zien, is hartverscheurend” Annelin Marien

15 augustus 2020

10u02 1 Borgerhout 15 augustus, de Antwerpse Moederdag: normaal gezien een hoogdag voor moeders en hun kinderen in de provincie, dit jaar een bittere pil om te slikken voor gezinnen die hun mama of oma in het ziekenhuis of woonzorgcentrum niet mogen bezoeken. Zo ook voor Johan (46) en Lieve (44) Petit: hun moeder kreeg enkele weken geleden de vreselijke diagnose van longkanker, maar Johan en Lieve mogen hun zieke moeder niet bezoeken. Ze vertellen ons hun verhaal, in de hoop dat er iets verandert. “Ik verwacht van beleidsmakers geen heldere regels, maar empathie en menselijkheid.”

Moederdag is voor Johan en Lieve, zoals voor zoveel Antwerpenaren, een mooie, jaarlijkse traditie. “Er is één dag in het jaar waarop je er zeker van kan zijn waar je ons kan vinden, en dat is op 15 augustus: dan zijn we altijd bij onze grootmoeder, Omama noemen we haar”, lacht Johan. “Een traditie die er al is zolang ik me kan herinneren, maar corona gooit daar nu voor de eerste keer in ons leven roet in het eten. Omama zit opgesloten in een rusthuis, zonder bezoek. Ook dat nog, want onze eigen mama mogen we ook niet zien.”

Plekje op de longen

De moeder van Johan en Lieve is 72 jaar oud, en werd midden juni kortademig. Ze testte negatief op Covid-19, er werd een bloedonderzoek gedaan, maar de dokters vonden niets. Ze vertrok samen met haar man naar Frankrijk, waar ze na een paar dagen opnieuw naar spoed trok. “Een natriumtekort volgens de dokters, en daar begon de miserie”, vertelt Lieve. “Ons vader moest mama achterlaten op spoed, hij mocht niet mee naar binnen: hij vertelt nog altijd hoe hij de angst in haar ogen zag. Je moet je voorstellen: je geeft je vrouw af in een ziekenhuis in Frankrijk, de deur gaat dicht, en je kan enkel in het gebrekkig Frans eens bellen om te vragen hoe het gaat.”

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

