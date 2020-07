Aansluiting Ringfietspad op Collegelaan is klaar Annelin Marien

10 juli 2020

14u09 0 Borgerhout Vanaf vandaag kunnen fietsers op het Ringfietspad in Borgerhout vlot aansluiting maken met de Collegelaan in de richting van Deurne. Van aan de Stenenbrug tot de Luitenant Lippenslaan is het Ringfietspad vernieuwd en onder de Stenenbrug doorgetrokken. Zo kunnen de fietsers er voortaan zonder hindernissen doorrijden.

Het Ringfietspad is één van de drukste fietspaden rond de stad. Om het fietsverkeer vlotter én veiliger te laten verlopen, werd het Ringfietspad tussen de Luitenant Lippenslaan en de Stenenbrug heraangelegd en onder de Stenenbrug doorgetrokken. Via een nieuw stukje dubbelrichtingsfietspad en een tijdelijke oversteek ter hoogte van de Jozef Posenaerstraat kunnen fietsers voortaan veilig oversteken en zo hun weg vervolgen richting Rivierenhof. Om ruimte te maken voor het dubbelrichtingsfietspad zijn zowel het voetpad als de parkeerplaatsen op dit stukje van de Collegelaan opnieuw aangelegd.

Voorheen konden fietsers aan de kant van de Collegelaan via een fietskrul hun weg vervolgen richting centrum of Rivierenhof. Na een evaluatie van deze doorgang bleek echter dat fietsers richting Rivierenhof niet de fietskrul volgden, maar wel het wandelpad namen naar de Collegelaan en zo tegen de richting hun weg vervolgden. Deze situatie is nu dus aangepast.