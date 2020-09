5.000 postkaarten in Borgerhoutse brievenbussen met foto van “absurde” Turnhoutsebaan: “Stuur ze naar de beleidsmakers” ADA

04 september 2020

09u15 0 Borgerhout De bewoners van de Turnhoutsebaan vonden deze morgen een wel heel bijzondere postkaart in hun brievenbus. Burgerinitiatief ‘Pak ze aan, de Turnhoutsebaan’ verdeelde 5.000 postkaarten met een foto op van de Turnhoutsebaan die de “absurditeit” van de baan in beeld brengt.

Burgerinitiatief ‘Pak ze aan, de Turnhoutsebaan’ en beweging.net Antwerpen verdelen 5000 postkaarten in en rond de Turnhoutsebaan te Borgerhout. “De actie geeft elke burger een gratis postkaart zodat iedereen de boodschap ‘Pak ze aan, de Turnhoutsebaan’ kan versturen naar vrienden, familie, geliefden en ook beleidsmakers”, vertelt Kevin Buytaert één van de mensen achter het burgerinitiatief ‘Pak ze aan, de Turnhoutsebaan’.

Bij de zomer horen altijd leuke postkaartjes. We blijven meer dan ooit thuis, dan is het fijn om je rustgevende groeten over te maken met een duidelijke knipoog. Fotografe Mariem Arbi trok met haar camera in de hand naar de Turnhoutsebaan tijdens de zomervakantie. De opdracht was duidelijk: ‘Ga de baan op en krijg de ‘absurditeit’ van de Turnhoutsebaan in beeld, zodat het sterk op foto komt te staan.’ “Het is een ludieke protestactie waar we de burgers de tools geven om druk uit te oefenen door middel van een catchy postkaart”, vertelt Mariem Arbi.

Buytaert: ”De Borgerhoutse burgers willen dat de stad en de Vlaamse regering werk maken van een heraanleg van de Turnhoutsebaan. Nu krijgt iedereen de kans om deze boodschap te verspreiden over het hele land en ver daarbuiten.” Het burgerinitiatief wil de handen in elkaar slaan met alle betrokkenen - buurtbewoners, handelaars, lokale en bovenlokale beleidsmakers, … - om samen echt een verschil te maken voor een meer leefbare en veilige Turnhoutsebaan.