36 overtredingen bij controles op lading van zwaar verkeer CVDP

12 juni 2020

16u45 1 Borgerhout De verkeerspolitie controleerde donderdag de lading van zwaar verkeer aan de Noordersingel in Antwerpen.

In het totaal werden er 28 voertuigen aan de kant gezet. Veertien voertuigen waren te zwaar beladen. Drie daarvan waren zo zwaar dat de keuringsbewijzen ingehouden werden. Eén keer was het voertuig te hoog en drie chauffeurs hadden de lading niet of onvoldoende vastgemaakt.

De politie controleerde ook twee uitzonderlijke transporten, samen goed voor zeven inbreuken op die specifieke wetgeving. In één wagen lagen gasflessen los in het voertuig en een andere chauffeur had zijn gordel niet om. Er werd ook een bestuurder beboet omdat hij het rode stoplicht negeerde. Twee voertuigen waren niet in orde met de inschrijving en drie bestuurders beschikten niet over het juiste rijbewijs.