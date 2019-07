33 auto’s getakeld tijdens vrijmaken parcours Grote Prijs Sofie Goos Sander Bral

15 juli 2019

12u57 0

De politie moest zondag het parcours van de Grote Prijs Sofie Goos vrijmaken in Borgerhout. Het parcours omvatte een kleine en een grote toer. Op beide omlopen mochten geen auto’s geparkeerd staan. Voor beide kanten van de straat was er een parkeerverbod. Bij aankomst van de politie stonden meer dan honderd voertuigen op het parcours geparkeerd. Gelukkig werden die foutparkeerders snel opgemerkt. Van heel wat voertuigen kon de politie de bestuurder bereiken en kon de auto verplaatst worden. In 33 gevallen was dat niet zo, en werden de wagens getakeld.