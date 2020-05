24-jarige verstopt cocaïne in onderbroek bij controle Sander Bral

12 mei 2020

Een patrouille van de mobiele eenheid kreeg zondag een bromfietser in de gaten die het rode verkeerslicht negeerde. Toen de politie de bestuurder wilde controleren, onttrok die zich aan de controle en vluchtte weg. Aan het kruispunt van de Turnhoutsebaan met de Stenenbrug kon de verdachte gevat worden.

Het kenteken van de bromfiets bleek eerder gestolen te zijn in Kapellen. De bromfiets zelf stond niet ingeschreven en was ook niet verzekerd. De bromfietser van zeventien jaar leefde de coronamaatregelen niet na en werd daar ook geverbaliseerd. Er volgde ook een proces-verbaal voor drugs in het verkeer omdat de man onder invloed van verdovende middelen reed. De verdachte werd voorgeleid bij de jeugdrechter.

Een andere patrouille van de mobiele eenheid zag hoe de bestuurder van een huurvoertuig zich te vlot door het verkeer begaf. Hij beging verschillende verkeersovertredingen. De inspecteurs zetten de auto aan de kant en controleerden de bestuurder. De man had een grote som geld op zak. Bij een fouille vond de politie meerdere dosissen cocaïne in de onderbroek van de verdachte. De man van 24 jaar werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter.