21 van 25 gecontroleerde truckers niet in orde

17 november 2019

De verkeerspolitie heeft zaterdag wegvervoer gecontroleerd aan de Noordersingel ter hoogte van Spoor Oost. Vijfentwintig voertuigen werden gecontroleerd. Het ging over vrachtwagens en lichte vrachtwagens. Vier bestuurders hadden de rij- en rusttijden niet nageleefd. Drie keer was de lading niet of onvoldoende vastgemaakt. Bij één vrachtwagen was de uitstekende lading niet correct gesignaleerd. Vijf vrachtwagens waren niet gekeurd. Eén keer was er een probleem met de verlichting. Drie vrachtwagens waren overladen. Drie keer werd de ADR-regelgeving in verband met gevaarlijke lading niet gevolgd. Een bestuurder reed rond met een versleten band en nog een andere met een gsm in de hand.