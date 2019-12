16.000 koffie’s verkocht in één jaar met mobiele koffiebar: Borgerhoutenaar schenkt 1.600 euro aan Warmste Week ADA

11 december 2019

13u16 1 Borgerhout Sam Verheyen startte vorig jaar met wilde koffie. Met zijn koffiebakfiets gaat hij overal heen om mensen te verwennen met cappuccino latte en verse thee. Per koffie gaat er tien cent naar het goede doel. Dit jaar kon de barista al meer 16.000 koffie’s schenken. Dat maakt dat hij al dan 1.600 euro verzamelde om te overhandigen aan de Warmste Week.

Met zijn bakfiets trekt Borgerhoutenaar Sam Verheyen door Antwerpen om er de mensen een kopje warme koffie aan te bieden. Op zich al een nobel doel maar Sam ging nog een stap verder. Per koffie schenkt hij 10 cent een aan het goede doel Eight dat zich inzet voor een basisinkomen in Oeganda. In 2017 werd gestart met een basisinkomen te geven aan een dorp in Oeganda gedurende twee jaar. 16 euro per maand voor een volwassenen en 8 euro voor een kind. 80 koffie’s kunnen een kind dus een basisinkomen geven.

De universiteit van Antwerpen onderzocht de gevolgen van 2 jaar basisinkomen voor de inwoners van het dorp. De resultaten waren zo positief dat ze onmiddellijk begon met het crowdfunden voor een tweede dorp.