“Zomerbar 2.0 is happening!”. Populaire zomerbar Bar Chapel krijgt tweede editie ADA

06 februari 2020

11u38 2 Borgerhout De populaire zomerbar Bar Chapel in de Borgerhoutse Kerkstraat krijgt een tweede editie. Vorige zomer opende Sanne Van Riel de deuren van haar zomerbar en dat werd meteen een groot succes. Vooral de locatie sprak veel Antwerpenaars aan. De voormalige kloostersite kan rekenen op een grote binnentuin die voor rust en sfeer zorgt middenin de stad.

Nu laat Sanne weten dat er dus een tweede editie komt. “De aanvraag is zo goed als zeker volledig goedgekeurd”, laat ze weten. “Ik speelde al even met het idee maar nu is het dus zeker”, zegt ze opgetogen. Er volgen de komende weken nog een aantal controles op vlak van veiligheid maar die zijn eerder een formaliteit.

Dat betekent dat Bar Chapel tijdens het weekend van 13 en 14 juni opnieuw de deuren opent. Het concept blijft grotendeels behouden. “We willen opnieuw die gezellige buurtbar zijn waar mensen rustig kunnen genieten van een lokaal biertje of ander drankje gecombineerd met lekker eten van verschillende cateraars. Dit jaar willen we misschien nog net iets meer evenementen organiseren zoals afterworks en ook de rommelmarktjes komen terug”, vertelt Sanne.

De tuin die zal er dit keer wel ietsje anders uitzien. “Ik wil meer zitplaatsen creëren en cosy hoekjes maken. De kindertuin zal verplaatst worden naar de andere kant van de tuin. Op die manier kunnen we onze bezoekers toch een beetje verrassen met een nieuw ingerichte tuin waardoor het ook voor hen spannend blijft.”

In de kloostersite komt een nieuw co-housing project. Maar omdat de bouwaanvraag nog lopende is, kreeg Sanne de kans om haar zomerbar opnieuw te openen. Op die manier wordt leegstand tegengegaan.