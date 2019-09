‘Walls of Boho’ moet ook van Borgerhout kleurrijk graffitidistrict maken ADA

12 september 2019

14u09 0 Borgerhout Streetart en graffitikunst worden steeds populairder. Berchem heeft zelfs een schepen van Graffiti en ook het district Antwerpen zet steeds meer in op streetart. Fijn, dacht kunstenaar Joachim Lambrechts, maar zijn thuishaven Borgerhout mag niet achterblijven. Daarom gaat begin november Walls of BoHo van start: vijf kunstenaars zullen vijf muren met een gigantische graffititekening opfleuren.

Na een jaar van voorbereidingen start begin november het nieuwe project Walls of BoHo van graffitikunstenaar Joachim Lambrechts in Borgerhout. Samen met vier andere kunstenaars zal hij vijf grote muurschilderingen maken. Het idee kwam van Joachim zelf en nadat hij zijn project voorlegde aan het districtsbestuur van Borgerhout waren ook zij al snel mee met zijn verhaal.

“Ik deed al iets gelijkaardigs in Lier, de stad waar ik een tijdje woonde. Ik ben ervan overtuigd dat muurschilderingen een meerwaarde zijn voor een stad. Ze geven kleur en zorgen voor sociaal contact omdat mensen erover praten met elkaar. Nu wilde ik dat ook in Borgerhout doen, mijn thuisstad en het district waar ik opnieuw woon”, vertelt Joachim.

Meer kleur

De districten Antwerpen en Berchem profileren zich al langer als graffitidistricten en Joachim wil Borgerhout graag aan dat lijstje toevoegen. “Tot nu hinkt Borgerhout nog wat achterop en dat is jammer. Dankzij Walls of BoHo kunnen we het district in een positief daglicht plaatsen en meer kleur geven. We beginnen met vijf muren maar daar kunnen er in de toekomst nog heel wat bijkomen.”

Over welke muren het gaan, dat is voorlopig nog een goed bewaard geheim. Wie de muren zal versieren is wel al geweten. “Heel toevallig is het een mix van mannen en vrouwen. En dat is een goede zaak. Nog te vaak wordt streetart gelinkt aan mannen terwijl er ook heel wat vrouwen in die wereld actief zijn. Naast mezelf heb je 2Dirty uit Antwerpen, Lucia Biancalana uit Italië, Sam Scarpulla uit Gent en iOTA uit Brussel.” Een centraal thema is er niet maar er wordt natuurlijk wel rekening gehouden met de buurtbewoners. “Het is niet de bedoeling dat de schildering aanstootgevend is. Nu is het ook zo dat dat helemaal niet de intentie was van de kunstenaars. Het doel is een mooi werk af te leveren waar iedereen van kan genieten.”