‘Pak ‘m aan, de Turnhoutsebaan’: nieuw burgerinitiatief roept op snel werk te maken van heraanleg David Acke

22 januari 2020

17u36 0 Borgerhout Een vijftiental buurtbewoners van de Turnhoutsebaan slaan de handen in elkaar nadat bekend raakte dat de heraanleg op de lange baan werd geschoven. Zij verenigen zich in het burgerinitiatief ‘Pak’m aan Turnhoutsebaan!’. “We willen er vooral voor zorgen dat de overheden ons niet vergeten.”

Midden deze maand raakte het nieuws bekend dat de heraanleg van de Turnhoutsebaan niet voor meteen zal zijn. Het Vlaams Gewest plant geen heraanleg van de gewestweg en Antwerpen voert geen gesprekken over de overheveling van gewest naar stad. En dat zint heel wat Antwerpenaars niet. Daarom hebben buurtbewoners het burgerinitiatief ‘Pak’m aan, de Turnhoutsebaan!’ opgericht die vanuit een positieve dosis burgerzin wil nadenken over hoe ze de heraanleg alsnog kan versnellen.

Drijvende kracht achter de groep is Borgerhoutenaar Kevin Buytaert. Hij nam contact op met diverse andere groeperingen als Ringland, maar evengoed verkeersexpert Dirk Lauwers en bekende Borgerhoutenaar Tim Mouling. “Al snel kwamen we tot een kerngroep van een vijftiental mensen, maar die is ondertussen al verder gegroeid. Op 15 januari kwamen we een eerste keer samen om de situatie te bespreken. Daar zijn zes speerpunten uit voort gekomen”, vertelt Buyaert. “Oplossingen zijn er nog niet, maar die lijst van zes punten is een opsomming van waar momenteel de meeste frustratie ligt.”

Speerpunten

Eén van die zes punten is het plan van De Lijn om de tramsporen te vernieuwen in 2021. “Dat is positief nieuws en wordt zeker aangemoedigd. Alleen is het jammer dat er niet meteen werk gemaakt wordt van een heraanleg van de baan als ze toch volledig moet worden opengebroken”, zegt Buyaert.

Een ander speerpunt is het probleem van laden en lossen waardoor heel wat vrachtwagens en bestelwagens, maar evengoed personenwagens, vaak dubbel geparkeerd staan, wat voor onveilige situaties zorgt. Verder wil de actiegroep dat de Turnhoutsebaan geen doorgang wordt voor intercitybussen als de Flixbus. Tot slot wil het burgerinitiatief dat de Turnhoutsebaan zone 30 wordt, dat er meer en veiligere oversteekplaatsen komen en dat er werk gemaakt wordt van de model shift.

Dé vraag is natuurlijk hoe de actiegroep dit wil verwezenlijken. “Daarover komen we volgende woensdag opnieuw samen. Dan zal er bekeken worden welke acties we zullen ondernemen. Het is wel de bedoeling dat het allemaal op een positieve manier gebeurt”, gaat Kevin verder. “Nu is het zaak om zoveel mogelijk data te verzamelen over de verkeersstroom. Hoeveel wagens, fietsers, bussen en trams passeren hier per dag? Pas dan kan je beginnen nadenken over concrete maatregelen”, vult Lauwers aan. “Ons grootste doel is dat alle partijen zo snel mogelijk weer rond de tafel kruipen en dat ze ons vooral niet vergeten”, besluit Kevin.