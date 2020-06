“Met ‘De lichtjes van de Schelde’ was er geen probleem geweest”: districtsburgemeester dient klacht in na politiecontrole bij Arabisch concert Annelin Marien

13 juni 2020

13u38 0 Borgerhout Districtsburgemeester van Borgerhout Marij Preneel (Groen) zal een klacht indienen bij de politie, na een politiecontrole afgelopen woensdag in het districtshuis. Hassan Boufous gaf die avond een optreden met Arabische gezangen. Volgens Preneel en Tromp vzw, de organisatie die de Torensessies organiseert, gaat het hier over ‘etnisch profileren’.

Het was woensdag al de tachtigste avond dat Tromp vzw, een organisatie die gespecialiseerd is in muziek in de openlucht, de Torensessies in het Borgerhoutse districtshuis organiseerde. “Bij het begin van de lockdown was het vanzelfsprekend dat wij iets zouden doen rond muziek in de publieke ruimte”, vertelt Koen Bollen van Tromp vzw. “Samen met het district startten we de Torensessies, waarbij elke avond een miniconcert wordt gegeven vanuit de toren van het districtshuis. Dat hebben we tachtig avonden op rij gedaan, met muziek van allerlei uiteenlopende stijlen, van Latijns-Amerikaanse muziek en jazz tot contrabassen en saxofonen.”

Divers programma

Afgelopen woensdag was Hassan Boufous aan de beurt. Hij bracht een concert met Arabische sufigezangen (zie video onderaan het artikel). “Het was de eerste keer dat er in het Arabisch werd gezongen, en ook de eerste keer dat de politie aan de deur stond”, vertelt Hassan. “Na het concert kwamen er vier politie-agenten binnen, naar eigen zeggen na een klacht van buurtbewoners. We werden aangesproken over het feit of we daar wel mochten zijn, en ze wilden mijn identiteit controleren. Ik vertelde dat ik enkel werd uitgenodigd door Tromp vzw, en zelf niet verantwoordelijk was voor de Torensessies, waarop Koen werd gecontroleerd. Het was al de tachtigste avond dat er muziek uit het districtshuis kwam, dus ik vind het raar dat de politie net die avond is komen controleren. Zulke initiatieven moeten steun krijgen, in de plaats van onderzocht te worden, want ze laten mensen proeven van andere culturen.”

“Ik geloof nooit dat de politie was binnengekomen als we ‘De lichtjes van de Schelde’ zouden hebben gezongen”, vult Koen aan. “In die tachtig avonden is er nooit een klacht geweest van buurtbewoners. Integendeel: de bedoeling van dit initiatief is om de buurt te verbinden. Wij gaan in ieder geval door met het organiseren van de Torensessies, nog zeker tot 21 juni. Dit voorval steunt ons alleen maar in de gedachte dat we moeten doorgaan met een divers programma aan muziek.”

Geen pv

Willem Migom van Lokale Politie Antwerpen reageert: “Er is een politiekantoor vlak bij het Moorkensplein, dus toen we twee oproepen van geluidsoverlast kregen van burgers, zijn onze collega’s een kijkje gaan nemen. Zij hebben de verantwoordelijken aangesproken, en geverifieerd of het wel degelijk over het initiatief van het district ging. Er werd verder geen gevolg aan gegeven en er werden geen pv’s opgemaakt, want er was geen sprake van een overtreding.”

Districtsburgemeester Marij Preneel (Groen) is verontwaardigd over het politie-optreden, en zal een klacht indienen. “Dit heeft toch een zweem van etnisch profileren”, aldus Preneel. “Ik neem dit zeer ernstig, en ik wil dan ook dat dit wordt onderzocht. Ik begrijp dat de politie moet ingaan op een oproep van buurtbewoners, maar met zwaailichten en vier politiemannen langskomen omdat er Arabisch wordt gezongen, is toch wat overdreven.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.