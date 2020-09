“Het is genoeg geweest”, opnieuw concerten in Trix Sander Bral

16 september 2020

16u03 0 Borgerhout Repeteren en herrie maken Repeteren en herrie maken kan al terug enkele weken in muziekclub Trix maar vanaf oktober gaat ook de zaal weer open voor concerten mét publiek. “Het heeft nu echt wel lang genoeg geduurd, het doet al een half jaar pijn aan onze ogen en oren.”

Na de eerdere heropstart van de kelderwerking met repetities, opnamestudio en workshops en de samenwerking met Arenberg, OLT Rivierenhof, De Studio, CC Deurne en Cinema Rix voor het openluchtfestival Take Care kondigt muziekclub Trix voor het eerst sinds maart ook concerten aan in eigen huis.

“Het is genoeg geweest, zo’n Trix zonder de sensatie van livemuziek”, klinkt het bij de muziektempel in Borgerhout. “Al een half jaar staan er geen muzikanten meer op onze podia. Dat doet dagelijks pijn aan onze ogen en oren. Eindelijk kunnen we met ‘Pump Up The Jam’ een nieuwe - coronaveilige - concertreeks aankondigen.”

Medicijn

“We zijn klaar om terug te jammen en het volume door de boxen te pumpen. Al is het met zitplaatsen, mondmaskers en bubbels nog niet in de normale setting zoals onze bezoekers die van ons gewend zijn. Wel kunnen we zorgen voor een gezonde portie opwinding, ontroering en samenhorigheid. Laats ons nu net dat in deze periode zo hard nodig hebben, in afwachting van dat andere medicijn.”

De concerten van Mintzkov, School is Cool en Charlotte Adigéry zijn al uitverkocht, omdat het om geannuleerde optredens gaat waarvoor al tickets waren verkocht. Daarnaast presenteert Trix in oktober en november onder andere ook Fortress, Dijf Sanders, The Radar Station, Nordmann, Faces on TV en Safi. Trix werkt ook voor deze concertreeks opnieuw samen met cultuurhuizen Arenberg en De Studio en nu ook Rataplan. Samen brengen ze onder andere Glauque, FULCO en Liesa Van der Aa naar Trix.

Metalweekend

Voor metalfans die het internationaal reizende festival Desertfest in het water zagen vallen, is er begin november een waardig alternatief met een driedaags metalweekend. King Hiss, Off The Cross, Your Highness, Bear, BARK en BRIQUEVILLE tekenen present voor het hardere beukwerk.

Tickets worden vanaf vrijdag verkocht. Voor een bubbel van maximum vijf personen bestel je één ticket.