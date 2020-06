‘Groetjes uit Borgerhout’ bundelt alle zomeractiviteiten in het district AMK

29 juni 2020

12u06 0 Borgerhout Nu iedereen de zomervakantie meer dan ooit in eigen stad zal doorbrengen, lanceert het district Borgerhout de website ‘ Nu iedereen de zomervakantie meer dan ooit in eigen stad zal doorbrengen, lanceert het district Borgerhout de website ‘ Groetjes uit Borgerhout’ . Daarop worden alle zomeractiviteiten van het district, de stad en partners gebundeld.

Groetjes uit Borgerhout bundelt al het coronaproof zomeraanbod in Borgerhout van juli tot en met september. Je kan gratis of voor een zachte prijs deelnemen aan heel wat uiteenlopende activiteiten, zoals de Speltrappers van de jeugddienst voor de jongsten, cultuurwandelingen voor 55-plussers, Muziek in de Wijk op het Krugerplein, de Torensessies op het Moorkensplein, Bollywood-dansen in de Peperbuskerk, Zen in de Zomer op Spoor Oost, kunst in het Te Boelaarpark, het luisterspel ‘de Bode van Borgerhout’ in het districtshuis, openluchtcinema op Spoor Oost, enzovoort.